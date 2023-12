Fedez, le rivelazioni a Domenica In con Mara Venier

Fedez si racconta in una lunga intervista in esclusiva da Mara Venier. A ‘Domenica In’, dichiara: “Mi piacerebbe pensarla così, io… ecco c’è una cosa, secondo me, che se io oggi sono ancora qua e non ho, diciamo, pensato ad altro, non che non ci abbia pensato, non sia andato oltre la progettualità, mettiamola così, è semplicemente per la mia famiglia perchè se no, a volte, il dolore è talmente forte che pensi anche a gesti estremi per porre fine a questo tipo di dolore, ecco… però hai delle responsabilità, hai dei figli, il pensiero di recare un danno così grande alle persone cui tieni di più e una cosa che ti frena… sicuramente.”

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 17:42

