Fedez e Mara Venier in lacrime: il motivo dell'abbraccio struggente a Domenica In

di Dajana Mrruku

L'intervista di Fedez a Domenica In, nel salottino di Mara Venier è stata una dolce chicchierata con la "zia", dove il rapper si è sentito libero di poter parlare di argomenti molto delicati che lo hanno toccato nel profondo negli ultimi anni, come la salute mentale e fisica. Federico Lucia (vero nome del rapper milanese) ha parlato apertamente dei momenti più difficili della sua vita e Mara non ha potuto non ringraziarlo per le opere di beneficenza che ha portato a termine, tra cui anche il reparto ospedaliero costruito durante la pandemia.

Durante il racconto, Mara Venier si è commossa, ma non ha voluto raccontare il motivo delle lacrime che sono state, tuttavia, comprese da Fedez che si è alzato e l'ha abbracciata.

Su internet in molti hanno iniziato a chiedersi il motivo di questo abbraccio. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul momento.

L'abbraccio struggente

Un'intervista molto intima, quella di Fedez, dove anche Mara Venier si è lasciata a qualche confessione molto privata.

«Mi trovo sempre molto bene con te, Federico.

L'abbraccio tra le lacrime dei due ha incuriosisto gli spettatori che hanno iniziato a chiedersi a cosa facesse riferimento la conduttrice di Domenica In.

Il motivo

In molti si sono chiesti il motivo di tale tristezza e dolore negli occhi di Mara Venier e alcuni utenti hanno collegato l'episodio a cui facevano riferimento i due al genero della conduttrice di Domenica In, Pier Francesco Forleo, venuto a mancare il 9 giugno 2023 a causa di una grave malattia.

Secondo alcuni utenti, infatti, il rapper milanese avrebbe cercato di aiutare la conduttrice con consigli e conoscenze, ma purtroppo era già troppo tardi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA