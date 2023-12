Chiara Ferragni, lo strano Natale a casa: la stories di Fedez (con Vittoria) lascia perplessi i fan

di Alessia Di Fiore

Fedez nel pomeriggio di giorno di Natale ha pubblicato delle stories sul proprio profilo Instagram, dove riprende la secondogenita, Vittoria, intenta a mangiare della frutta sul tavolo da pranzo. In sottofondo, una verione metal del pezzo natalizio Jingle Bells, ma oltre alla canzone niente rimanda al Natale, nemmeno una decorazione, e la piccola Vittoria è vestita come tutti i giorni.

La tavola non è imbandita da numerose portate di cibo e dolci come accade in tutte le case italiane oggi e il clima che si respira non è per niente natalizio. Nulla di male, ci mancherebbe, ma numerosi fan sono rimasti perplessi sui social.

Il Natale in casa Ferragnez

Forse Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di non celebrare il pranzo di Natale? O quanto meno, visto il periodo, di non ostentarlo sui social?

Chiara, almeno sui social non posta niente da giorni, probabilmente per via dell'indagine sul pandoro Balocco, ma nessuno si sarebbe aspetatto questa freddezza il giorno di Natale.

Anche ieri sera, la famiglia ha postato molto poco del loro cenone, solo un video della piccola Vitto, accovacciata davanti all'albero di Natale con un elegante abito bianco, in attesa dei suoi regali. Di Chara e Leone, nemmeno l'ombra.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 16:56

