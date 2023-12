Chiara Ferragni, come sta dopo lo scandalo del pandoro-gate: «Distrutta, non esce di casa da giorni»

La multa ricevuta dall’Antitrust in merito alla collaborazione con Balocco ha senza alcun dubbio causato una serie di sconvolgimenti nella vita di Chiara Ferragni e sulla sua stessa presenza online: ma come sta oggi la più celebre delle influencer? Il silenzio stampa continua a preoccupare i fan e incuriosire molti dato che non è possibile contare sui social per avere aggiornamenti. Tuttavia, c'è qualcuno che sembrerebbe sapere qualcosa al riguardo.





Quel video di Fedez pochi giorni prima della bufera su Chiara Ferragni: quelle parole sul Codacons sono tornate indietro come un boomerang

Lo stato di salute (e d'animo) di Chiara Ferragni

Mentre in molti attendono che Chiara Ferragni possa tornare a postare come un tempo, tantissimi dei suoi follower si stanno interrogando su quello che potrà essere davvero il suo stato di salute ma anche il suo stato d’animo. L’intera vicenda del “pandoro-gate”, con il suo spin-off legato alle uova di Pasqua, sembra aver infatti colpito moltissimo l’imprenditrice digitale. Andiamo a scoprire di più sulle sue reali condizioni.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA