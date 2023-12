Micol Olivieri difende Chiara Ferragni: «L’Italia vive d’invidia sociale»

di Cristina Siciliano

Un pandoro indigesto. Una vicenda che potrebbe costare a Chiara Ferragni oltre un milione di euro. Una maxi multa milionaria per pratica commerciale scorretta. L'Antitrust ha sanzionato Chiara Ferragni e l'azienda Balocco per la campagna promozionale di Natale 2022 con l'iniziativa "Chiara Ferragni e Balocco per l'ospedale Regina Margherita di Torino". Non sono bastate le scuse attraverso il profilo social dell'imprenditrice. Anzi, hanno generato ulteriori polemiche. A tale proposito, Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, ha preso le difese di Chiara Ferragni e ha espresso la sua opinione in merito.

Le parole di Micol Olivieri

«Credo che questo social rischia di diventare pericoloso per me - ha scritto Micol Olivieri su Threads -.

L'ex attrice ha aggiunto: «Un esempio di come una donna possa riuscire a fare business senza dover chiedere il consenso agli altri ed essere fuori luogo».

