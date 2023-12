Chiara Ferragni e il caso pandoro: «Fascicolo anche alla Procura di Cuneo»

di Redazione web

Il caso del pandoro Balocco griffato di Chiara Ferragni sembrerebbe essere al vaglio anche della procura di Cuneo. Lo riporta l'edizione on line del quotidiano Secolo XIX dopo la notizia dell'acquisizione degli atti dell'Antitrust da parte della Guardia di Finanza di Milano.

Nella città piemontese sarebbe stato aperto un fascicolo per ora senza ipotesi di reato né indagati: si tratta di un passaggio propedeutico allo svolgimento dei primi accertamenti, essendo Cuneo competente per territorio su Fossano, dove ha sede l'industria dolciaria Balocco.

Lunedì scorso il procuratore capo di Cuneo Onelio Dodero aveva smentito l'apertura di un fascicolo a Cuneo, affermando che ancora nessun esposto era stato ricevuto e non erano in corso o in fase di apertura indagini d'ufficio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 21:06

