I brand scaricano Chiara Ferragni dopo il caso pandoro Balocco. Safilo Group, gruppo specializzato nell'occhialeria made in Italy, comunica l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni. Questo «a seguito - si legge in una nota della società - di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio».