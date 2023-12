Ballando, Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. La risposta-frecciata a Ivan Zazzaroni: «Hai fatto qualche donazione sospetta?»

di Redazione web

Ballando con le Stelle è arrivato alla sua puntata finale: questa sera, sabato 23 dicembre, verrà scelto il vincitore della 18esima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. La prima aspirante ballerina che si è esibita è stata Sara Croce che con il suo Luca Favilla ha portato in pista uno showdance. Al momento del giudizio, c'è stato uno scambio vivace di battute tra Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli che ha alluso a Chiara Ferragni.

La frecciatina di Selvaggia Lucarelli

Dopo la sua esibizione, Sara Croce è corsa verso i suoi genitori che sono tra il pubblico, poi, la modella si è presentata davanti ai giurati e hanno cominciato a esprimersi. Dopo il giudizio di Ivan Zazzaroni, Milly Carlucci ha mandato la pubblicità. Il giornalista ha speso belle parole per Sara che è rimasta molto contenta e soddisfatta. Una volta tornati in studio, Selvaggia Lucarelli ha detto: «Adesso voglio svelare le vere intenzioni di Ivan perché, quando si va in pubblicità, dice tutt'altro. Hai detto che Sara è stata brava e durante il nero hai detto "Che noia tutte ste prese"». Quindi, Zazzaroni ha risposto: «Ma te ultimamente hai voglia di rompere?», Selvaggia Lucarelli ridendo, ha detto: «Hai fatto qualche donazione sospetta per caso?».

Selvaggia Lucarelli e il caso Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli si esprime tutti i giorni contro i Ferragnez, le loro campagne pubblicitarie e azioni di beneficienza. Chiara Ferragni e Fedez, spesso, le hanno risposto, ma questo non è bastato a fermare Lucarelli che è stata colei che per prima ha parlato del "caso Balocco".

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA