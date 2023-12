Ballando con le Stelle, uno dei maestri più amati potrebbe lasciare il programma: di chi si tratta

di Redazione web

Ballando con le Stelle è uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani che, nel corso degli anni, si sono molto affezionati anche ai ballerini professionisti che seguono i vip nel loro percorso accademico dentro allo show.

Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle?

Samuel Person lascerà Ballando con le Stelle? È la domanda che, in queste ultime ore, si stanno facendo tutti i fan del programma televisivo condotto da Milly Carlucci. Il presunto addio è stato annunciato dal sito DavideMaggio.it che ha riportato le seguenti parole: «È una delle colonne di Ballando con le Stelle, presente sin dalla seconda edizione datata 2005. E ora Samuel Peron è pronto a lasciare il programma che gli ha regalato il successo. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che stasera Samuel muoverà i suoi ultimi passi sulla pista da ballo di di Rai1».

Il ballerino, che è impegnato a preparare la finale dello show, non si è ancora espresso in merito, proprio per questo, i telespettatori non vedono l'ora di scoprire se Samuel confermerà o meno la notizia.

Samuel Peron e Simona Ventura

Samuel Peron fa coppia con Simona Ventura e i due sono tra i possibili vincitori di Ballando con le Stelle. Il professionista è riuscito a tirare fuori la ballerina che c'era dentro alla conduttrice che è diventata una delle concorrenti preferite dalla giuria ma anche dal pubblico a casa. In molti pensano che Simona si contenderà la coppa con Wanda Nara, altra rivelazione del programma.

