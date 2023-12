Ballando con le Stelle, Vito Coppola (ex fidanzato di Arisa) vince anche l'edizione inglese. La reazione di Milly Carlucci

di Redazione web

Vito Coppola, ex maestro di Ballando con le Stelle, ha vinto il programma Strictly Come Dancing trasmesso sulla BBC, che sarebbe la versione inglese dello show condotto da Milly Carlucci. Il ballerino, ed ex fidanzato di Arisa, ha mostrato tutta la sua contentezza sui propri canali social e così ha fatto anche la sua "allieva" Ellie Leach, attrice di Coronation Street. La notizia della sua vittoria, è arrivata proprio mentre Alberto Matano assegnava il tesoretto.

Vito Coppola vince Strictly Come Dancing

In passato, Vito Coppola è stato uno dei maestri più apprezzati di Ballando con le Stelle. Nella sedicesima edizione del programma di ballo (era il 2021), faceva coppia fissa con Arisa con la quale, poi, si è anche fidanzato. I due sono stati insieme pochi mesi salvo, poi, lasciarsi in buoni rapporti, come confermato da entrambi.

Vito ha trionfato con la sua allieva anche sulla pista di Strictly Come Dancing e, proprio mentre Alberto Matano stava per assegnare il tesoretto ha detto: «Volevo anche confermare che Ballando con le Stelle fa conoscere a tutto il mondo grandi protagonisti. Vito Coppola ha appena vinto l'edizione inglese». Quindi, Milly Carlucci ha risposto con un sorriso: «Che bello! Mi fa molto piacere, sono contenta».

Vito Coppola e Arisa

Arisa e Vito Coppola si sono innamorati sulla pista di Ballando con le Stelle: correva l'anno 2021 e, tra una prova e l'altra, tra la cantante e il ballerino è scoppiata la passione. Vito è anche stato il protagonista del video della canzone "Cuore" in cui lui e la cantante si scambiano baci appassionati.

