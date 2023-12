Ballando, Wanda Nara e Pasquale La Rocca si allenano in Turchia: «Proviamo anche tra le biciclette dei bambini»

di Redazione web

Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono una delle coppie rimaste in gara a Ballando con le Stelle e, secondo alcuni, si giocano il primo posto insieme a Simona Ventura e a Samuel Peron. La showgirl argentina e il ballerino si allenano duramente tutta la settimana e quando Wanda ha qualche "impegno da mamma" - come oggi, oggi 14 dicembre, compleanno della figlia Isabella - provano a Istanbul, in Turchia. Qualche ora fa, l'imprenditrice ha pubblicato varie storie Instagram rispondendo alle domande dei fan.

Le storie Instagram di Wanda Nara

Wanda Nara ha pubblicato delle storie Instagram in cui è insieme a Pasquale La Rocca. Un fan le scrive: «Hai fatto dei miglioramenti enormi rispetto all'inizio e sei sempre più bella e più brava», quindi, la showgirl ha risposto: «Mi sono allenata anche in garage, tra le biciclette dei bambini... ovunque, dove troviamo un posto. Lo sforzo è tanto ma ci fa piacere sapere che vi piace il nostro lavoro».

Poi, un altro fan ha fatto sapere a Wanda che i backstage degli allenamenti sono le sue storie Instagram preferite e, quindi, lei ha detto: «Si, un bellissimo ricordo in ogni video! Siamo alla fine quasi», aggiungendo l'emoticon dispiaciuta.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle

Stando a quanto dicono i giurati e ai commenti dei fan sui social, Wanda Nara sarebbe una delle migliori concorrenti che abbia mai partecipato a Ballando con le Stelle. Infatti, tutti pensano che il suo livello sia altissimo e in tantissimi fanno il tifo per lei e Pasquale La Rocca.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA