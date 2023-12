Ballando, Wanda Nara in lacrime con il figlio Valentino: «Lui è timidissimo, non avrei mai pensato venisse qui»

di Redazione web

L'ottava puntata di Ballando con le Stelle è stata ricca di sorprese ed emozioni per i concorrenti dello show di Milly Carlucci che, al termine delle proprie esibizioni, hanno ballato anche con un parente che, a sorpresa, li ha raggiunti in pista. Wanda Nara ha ballato con il figlio maggiore Valentino, nato dal matrimonio con Maxi Lopez. La showgirl argentina si è molto commossa.

Wanda Nara, cuore di mamma

Wanda Nara ha vissuto una serata ricca di emozioni forti date dai bei risultati ottenuti con le sue esibizioni e dal fatto che nelle poltroncine del teatro ci fosse anche la mamma. La showgirl si è esibita nella manche classica in una bachata con il ballerino Pasquale La Rocca: i due hanno totalizzato 53 punti.

Poi, al termine del loro ballo, ecco che Milly Carlucci ha mostrato a Wanda un video del figlio Valentino che le dice: «Mamma, per me è bellissimo vederti ballare, sei fortissima e sei una guerriera». La showgirl si è davvero commossa ad ascoltare queste parole e, poi, ancora di più, quando si è trovata il ragazzo davanti.

Wanda e il ballo con Valentino

Dopo che Milly Carlucci ha detto a Wanda Nara che Valentino avrebbe ballato con lei, la showgirl ha risposto: «Non ci credo! Lui è timidissimo, non avrei mai pensato venisse qui, poi, sembra grande ma ha solo 14 anni». Mamma e figlio si sono molto divertiti sulla pista di Ballando che hanno lasciato tra gli applausi di pubblico e giuria.

