Ballando, Selvaggia Lucarelli a Teo Mammucari: «Adesso, puoi portarmi a cena da Cracco non a Rubbagalline... non fare il morto di fame»

L'ottava puntata di Ballando con le Stelle è cominciata con il botto. I protagonisti del programma rimasti in gara, si sono cimentati nella prima prova della serata, prova che porta punti ulteriori a quelli che verranno dati nella manche classica e che consiste nel ballare interpretando alcuni supereroi o personaggi noti. Teo Mammucari ha vestito i panni di Rugantino e al momento del giudizio ha avuto un simpatico scambio di battute con Selvaggia Lucarelli.

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli

L'esibizione è filata liscia e, alla fine, il concorrente e la sua ballerina Anastasia Kuzmina sono riusciti a portare a casa 6 punti.

Riavolgendo il nastro al momento dei giudizi, il dialogo tra Teo e Lucarelli ha divertito molto il pubblico in studio e anche i telespettatori a casa. La giudice, infatti, ha detto: «Beh, devo dire che mi sei piaciuto». Quindi, Teo ha risposto: «Allora Selvaggia, facciamo così: se arrivo tra i primi tre di questa edizione di Ballando, ti porto a cena da Rubbagalline». «No va be, 25 anni fa potevi portarmi da Rubbagalline, adesso, puoi permetterti anche Cracco. Non fare il morto di fame», ha risposto lei.

Teo Mammucari contro Guillermo Mariotto

Anche a Guillermo Mariotto è piaciuta l'esibizione di Mammucari. Lo stilista gli ha fatto i complimenti anche per le doti canore del conduttore. Quindi, Teo gli ha detto: «Ma scusa non ti ricordavi che so anche cantare? Eri con me anche al Cantante Mascherato...

