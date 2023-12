Ballando con le stelle, Antonio Caprarica: ecco cosa è successo davvero con Teo Mammucari dopo la lite

di Cristina Siciliano

Durante la diciottesima edizione di Ballando con le stelle, uno degli episodi che ha fatto più discutere è stata la lite tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari. Si tratta di una rissa sfiorata avvenuta dietro le quinte del talent condotto da Milly Carlucci. A tale proposito, durante una puntata, visto che la notizia aveva fatto il giro del web, fu mostrato anche il video di quanto successo. E proprio nelle ultime ore il giornalista ha posto un focus su tale situazione.

Le parole di Antonio Caprarica

«È stato il momento che ho apprezzato di meno proprio perché non mi piace questo genere di cose – ha rivelato Antonio Capriarca in un'intervista a Fanpage–. Capisco che la trasmissione richieda anche il sale, il pepe. Non c'è nulla di male, perché il pettegolezzo è all'origine dell'informazione e io non mi scandalizzo, ma non mi ha fatto piacere perché non è il genere di storie in cui mi piace restare coinvolto.

Il giornalista ha aggiunto: «Come ci siamo lasciati con Teo? Ci siamo lasciati che mi ha chiesto un regalo di Natale. E io gli ho chiesto: che cosa vorresti? Il tuo ultimo libro, mi ha detto. Gli ho regalato ben volentieri il mio ultimo libro, "Carlo III", con una dedica che rimane però strettamente privata. È una dedica sconcia, ma privata».

«La verità dei fatti sta nel video che si è visto in un rapporto che è finito salutandosi tra persone civili, che si trovano anche simpatiche - ha concluso Antonio Caprarica -. Non c'è stato nulla di più».

