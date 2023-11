Wanda Nara, l'inatteso amore dai fan: «Tutti mi augurano di guarire, Ballando mi sta portando cose belle»

di Redazione web

Wanda Nara è una delle grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle. L'imprenditrice argentina, fin dal primo momento, ha catturato il cuore dei giudici e del pubblico a casa che, ogni sabato sera, la sostiene. Wanda, poi, tra una prova e l'altra, cerca sempre di essere attiva su Instagram per tenere informati i suoi follower e, magari, rispondere a qualche loro domanda come è successo proprio questa mattina.

La storia Instagram di Wanda Nara

Wanda Nara ha messo a disposizione dei suoi follower il classico "box delle domande" dove tutti possono chiederle qualche curiosità, consiglio o farle dei complimenti. Una fan della showgirl argentina le ha scritto: «Vorrei dirti che sei una donna fortissima. Andrà tutto per il meglio, ti auguro di guarire presto». Quindi, Wanda ha risposto: «Grazie mille. Ballando mi sta portando solo cose belle», aggiungendo un cuore rosso. Infatti, in varie clip, poi, mostrate il sabato sera, la moglie di Mauro Icardi ha più volte ribadito che, secondo lei, il ballo fa bene al suo corpo e alla sua anima: la aiuta a rilassarsi e a non pensare troppo alle cose negative. Inoltre, Wanda è contenta di essere a Ballando con le Stelle perché, in questo modo, può dimostrare anche ai suoi bambini che sta bene, nonostante tutto.

Wanda Nara e la leucemia

In una storia Instagram di qualche settimana fa, Wanda Nara aveva dichiarato che non aveva mai avuto il coraggio di chiamare la sua malattia con il suo nome, ovvero, leucemia. Poi, però, ha detto che quando lo ha fatto per la prima volta, le è sembrato che tutto potesse essere più definito. In un'intervista al Corriere della Sera aveva rivelato: «Dopo la diagnosi, ho avuto i pensieri più brutti, soprattutto da mamma.

