Wanda Nara sul matrimonio con Icardi: «Non l'ho mai tradito, Mauro conosce la mia serietà»

Wanda Nara, in questo momento, si trova a Roma dove si sta preparando per scendere sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle. La showgirl argentina, che è una delle aspiranti ballerine più attese, in una recente intervista ha raccontato il suo rapporto con il marito Mauro Icardi che è sempre stato tanto sotto ai riflettori ed è sempre stato al centro di moltissimi gossip riguardanti anche tradimenti da entrambe le parti. Ecco cos'ha detto Wanda.

Le dichiarazioni di Wanda Nara

In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Wanda Nara ha parlato del momento che sta vivendo insieme al marito Mauro Icardi che gioca in Turchia, precisamente al Galatasaray. L'imprenditrice, riguardo all'ingaggio del calciatore, ha detto: «Mauro ed io siamo diventati meno ingordi. Quest’estate sarebbe potuto andare in un club che lo avrebbe pagato molto, molto di più, ma siamo rimasti a Istanbul, dove ci troviamo benissimo». Inoltre, Wanda Nara che, spesso, sui social è stata presa di mira dai sostenitori di Icardi che la accusavano di avergli rovinato la carriera, ha precisato: «Che gli ingaggi di Mauro sono ottimi. Che abbiamo vissuto a Parigi e ora siamo a Istanbul: due città meravigliose. Sembro una sfascia-carriere?». Wanda e Mauro, però, sono stati molto chiacchierati anche per la loro storia d'amore che, a volte, è stata tormentata.

A proposito del suo matrimonio con Mauro Icardi, Wanda Nara ha spiegato che procede tutto a gonfie vele: «Mauro è tranquillo, conosce la mia serietà. Siamo una coppia più noiosa di quel che si legge, attaccatissimi l’uno all’altra. Per dire: Mauro è un pantofolaio, la sera non esce mai.

