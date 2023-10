Ballando, la verità di Milly Carlucci su Barbara D'Urso e Sonia Bruganelli: «Ecco perché non ci saranno»

di Redazione web

Ballando con le Stelle sta per ricominciare: i ballerini e i rispettivi maestri sono pronti, così come la padrona di casa Milly Carlucci che da sabato 21 ottobre tornerà a intrattenere i telespettatori di Rai 1. Nei mesi scorsi, sono state molte le voci che davano quasi per scontato un cambio nella giuria di ballo, tesi che, però, non hanno mai trovato nessun riscontro. Ora, la conduttrice si è espressa in merito ai suoi giurati e anche a quelle che sarebbero state le papabili sostitute: Barbara D'Urso e Sonia Bruganelli.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci

Milly Carlucci sta per ripartire con il suo Ballando con le Stelle e ha rilasciato un'intervista in proposito al settimanale Chi a cui ha parlato della giuria: «Se ho avuto pensieri su innesti e cambiamenti? No, in alcun modo. Trovare e mantenere l’equilibrio, dopo quattro ore di diretta e dopo sette anni di seguito, non è affatto semplice. Inoltre, cosa non da poco, molte giurie sono guidate da un “phonak” (auricolare collegato con regia e autori, ndr), mentre la nostra no. Sono tutti a briglie sciolte, nel rispetto del pubblico e, neanche a dirlo, dei concorrenti. Trovo che la giuria di Ballando sia la migliore in assoluto.

Infine, Milly Carlucci, sempre a Chi, ha chiarito la situazione in merito al gossip che avrebbe voluto Barbara D'Urso e Sonia Bruganelli nella giuria di Ballando con le Stelle: «Sui social si scrivono molte cose, che molto spesso non corrispondono a verità. Lei, tra l’altro, mi sta citando due donne che stimo moltissimo, ma le garantisco che, al momento, si tratta solamente di un mero gossip da social».

