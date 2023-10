Wanda Nara, Mauro Icardi la sorprende a Ballando: «Il principe azzurro esiste e io l'ho trovato»

di Redazione web

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio nelle scorse ore e i due si sono dedicati dolci pensieri sui rispettivi profili Instagram. L'imprenditrice e il calciatore ne hanno passate tante e, tra presunti tradimenti da parte di entrambi e momenti difficili dovuti ai problemi di salute di lei, ora, sembrano essere più forti che mai. Attualmente, Wanda si trova a Roma per Ballando con le Stelle e Mauro ha deciso di farle una romantica sorpresa.

Wanda Nara ha pubblicato una storia Instagram in cui, con poco make up e in tuta da ginnastica, stringe tra le mani un grande mazzo di rose rosse sulle quali si intravede un piccolo biglietto sul quale c'è scritto: «Buon decimo anniversario, ti amo». L'aspirante ballerina di Ballando con le Stelle, quindi, scrive: «Che bello finire le prove generali e trovare una sorpresa. In 10 anni mi hai sempre dato tutto e sai sempre come sorprendermi. Il principe azzurro esiste e io l'ho trovato», aggiungendo l'emoticon che rappresenta un cuore e menzionando il marito Mauro Icardi.

Wanda Nara è una delle protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle. Durante la prima puntata, l'imprenditrice, che è accompagnata da Pasquale La Rocca, si è esibita sui passi di una rumba e ha lasciato molto sorpresi in positivo i giudici del programma televisivo.

