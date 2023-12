Sara Croce lascia l'Italia? «Dopo Ballando con le Stelle vorrei andare all'estero». Ecco dove potrebbe trasferirsi la showgirl

di Redazione web

Sara Croce, attualmente, è una delle concorrenti della 18esima edizione di Ballando con le Stelle ed è in coppia con il ballerino Luca Favilla. I due, domani sera, sabato 16 dicembre, disputeranno la semifinale. La modella, in varie interviste rilasciate, ha dichiarato di essere cresciuta molto all'interno del programma di Milly Carlucci: alcune critiche le sono servite tanto. Ora, Sara sta pensando anche al suo futuro che potrebbe non essere in Italia.

L'intervista di Sara Croce

Sara Croce ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni a cui ha raccontato che, una volta finito il programma, vorrebbe lasciare il Belpaese: «Andrò in America, lasciando però un piede in Italia per eventuali proposte di lavoro che dovessero arrivare».

La modella, ex Bonas di Avanti un Altro e Madre Natura di Ciao Darwin, ha anche detto che le piacerebbe cimentarsi nel mondo della recitazione: «Vorrei provare. Sto già studiando per questo».

Sara non teme le "sorprese" e, infatti, non escluderebbe nemmeno un futuro lontano dai riflettori: «Il mio futuro non è necessariamente nel mondo dello spettacolo. Il mio sogno è essere economicamente indipendente dal mondo dello spettacolo per poter scegliere tra le proposte che arrivano. Sono laureata in Comunicazione d’Impresa, poi quest’anno ho fondato insieme con un mio amico una società di organizzazione di eventi».

Sara Croce a Ballando con le Stelle

Sara Croce ha definito la sua esperienza a Ballando con le Stelle «terapeutica».

Infine, Sara ha anche accennato al giudizio di Selvaggia Lucarelli che, nonostante durante l'ultima puntata abbia detto che «forse la pista da ballo non è il suo forte e magari non ha l'x factor», ringrazia perché ha anche detto «che tra tutti i concorrenti sei quella che è migliorata di più».

