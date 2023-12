Teo Mammucari verso la finale di Ballando: «Se fossero tutti come Sara Croce avremmo già vinto»

di Redazione web

La finale di Ballando con le Stelle è sempre più vicina e le coppie rimaste in gara si stanno preparando per affrontarla nel migliore dei modi. Sabato, comunque, gli aspiranti ballerini e i loro maestri si sfideranno nella semifinale, serata in cui verrà anche ripescata una delle coppie eliminate precedentemente. Nella scorsa puntata, Sara Croce e il ballerino Luca Favilla hanno abbandonato il programma e Teo Mammucari ha postato un video proprio con la modella.

Il post Instagram di Teo Mammucari

Teo Mammucari, tra una prova e l'altra di Ballando con le Stelle, ama scherzare con i suoi colleghi e, poi, postare tutto su Instagram. Nell'ultimo video pubblicato, il comico è insieme ad Anastasia Kuzmina e a Sara Croce e la ballerina dice: «Allora, io ho già scelto i balli per il primo e per il secondo posto, la sera della finale». Quindi, Teo risponde: «Ti dico solo che se con noi, avessero gareggiato tutte pippe come lei (riferendosi a Sara Croce, ndr), avremmo già vinto. Ma siccome abbiamo Wanda e Simona... se fossero state tutte come lei, invece, io ti dicevo "Abbiamo già vinto" perché lei è una pippotta al sugo».

Sara Croce, ridendo, aggiunge: «Però, sono simpatica dai» e il comico annuisce, poi, Anastasia Kuzmina dice: «No, sei pure brava, sei pure brava».

I commenti dei fan

Teo Mammucari è sicuramente il vincitore morale di questa edizione di Ballando con le Stelle: i fan del programma lo adorano e gli esprimono il loro calore e affetto anche su Instagram. Sotto all'ultimo video, qualcuno gli ha scritto: «Ti adoro Teo, sei il migliore, Ballando con te è tutta un'altra cosa» oppure «Devi vincere!».

