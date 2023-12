Ballando, Rocco Siffredi: «Lorenzo Tano, momenti difficili nell'adolescenza. Sul set lo vorrebbero tutte e con Lucrezia Lando...»

di Redazione web

Lorenzo Tano è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione di Ballando con le Stelle. Il figlio di Rocco Siffredi fa coppia fissa con la ballerina Lucrezia Lando, con la quale è nato anche un sentimento. Durante l'ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, è intervenuto proprio Rocco che ha voluto spendere due parole sul figlio, raccontando la sua persona e il suo carattere anche quando si trova sul set.

Le parole di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi, parlando del figlio Lorenzo Tano, si emoziona quasi sempre. Aveva gli occhi lucidi anche quando nella clip registrata per Ballando, ha detto: «Lorenzo ha avuto un percorso vivace. Era un bambino molto attivo. Poi con l’adolescenza è cambiato e tutto ad un tratto si chiude. Io mi sono posto molte domande e avevo dei dubbi. L’adolescenza… l’età è quella lì. Poi dal punto di vista privato… magari io ero ingombrante. Mi dicevo che poteva essere colpa mia. Ho avuto molti sensi di colpa. Ci sono stati momenti difficili. Perché poi questi ragazzi nascono figli di, ma non l’hanno deciso loro. Non è Lory che ha deciso di essere mio figlio». Poi, il pornodivo ha continuato: «Noi siamo molto contenti di lui perché abbiamo visto che Lore ha avuto un bel cambiamento. Vedo luce e serenità e, quindi, secondo me sta vivendo una seconda vita bellissima. Per me è stato stupendo vedere mio figlio che prende, rompe i meccanismi e si diverte. La mia paura era che come ne sarebbe uscito. Avevo una paura terrificante che lui ne uscisse male, perché mio figlio dovete sapere che è molto sensibile».

Lorenzo Tano sul set

Infine, Rocco Siffredi ha raccontato Lorenzo Tano sul set: «Lui attira l’attenzione. Ogni ragazza che passa mi fa "chi è quel ragazzo?" Io gli dico "c’è una superstar americana qui che ti vorrebbe". Lui molto carino dice "no, thank you". Un gran sorriso e tanta educazione. Qualsiasi ragazza, lui zero interesse. E io devo dirti che lui in questo senso è il figlio della mamma. Non avrebbe mai fatto finta di giocare un ruolo con Lucrezia, non avrebbe mai finto o giocato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA