Ballando, Giovanni Terzi eliminato e ripescato: cosa è successo

Giovanni Terzi e la sua ballerina Giada Lini sono arrivati all'ottava puntata di Ballando con le Stelle con la consapevolezza di avere sempre dato il massimo in pista e anche con la coscienza che, ormai, la finale si sta avvicinando e qualche coppia deve lasciare il programma. Proprio loro due sono finiti allo spareggio con Sara Croce e Luca Favilla. Giovanni sarebbe stato eliminato ma Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale gli hanno dato un'altra possibilità. Ecco cos'è successo.

La non eliminazione di Giovanni Terzi

Giovanni Terzi e Sara Croce si sono aggiudicati gli ultimi posti della classifica e, proprio per questo motivo, si sono dovuti sfidare allo spareggio. I due aspiranti ballerini hanno danzato con i loro maestri e, poi, Milly Carlucci ha dato il via al contatore con i voti del pubblico: Giovanni Terzi ha collezionato il 34% dei consensi, mentre, Sara Croce il 66%. Le porte della semifinale, quindi, si sono aperte per la modella, molto contenta del risultato. Tuttavia, i due giurati professionisti, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno deciso di dare una delle due "Wild Card" (ovvero la carta speciale che permette di tornare in gara) proprio a Giovanni.

Le parole di Sara Di Vaira

Sara Di Vaira ha motivato la decisione sua e di Simone Di Pasquale con queste parole: «Abbiamo deciso di dare un'altra possibilità a Giovanni perché ha eseguito un ballo di spareggio di alto livello, non è mai stato capito dalla giuria, ha regalato tantissime emozioni e Ballando con le Stelle è anche questo e quindi noi usiamo la Wild Card per il nostro Giovanni».

