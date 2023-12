Ballando, stasera il ripescaggio per entrare nella finale. Teo Mammucari fa il tifo per Rosanna Lambertucci: «Ti do un consiglio»

di Redazione web

Ballando con le Stelle si sta avvicinando alla finale: manca solo una puntata e, poi, verrà decretato il vincitore di questa 18esima edizione. Stasera, sabato 16 dicembre, si disputerà la semifinale: i telespettatori, oltre a vedere gareggiare i concorrenti, scopriranno anche chi sarà ripescato e tornerà in gara a tutti gli effetti. Una delle aspiranti ballerine eliminate nelle scorse puntate, è stata Rosanna Lambertucci e Teo Mammucari le ha spiegato bene che cosa fare per essere ripescata.

Il consiglio di Teo Mammucari

Teo Mammucari e Rosanna Lambertucci sono stati due dei concorrenti di Ballando che più hanno fatto divertire il pubblico a casa. Il conduttore e la salutista hanno molto legato e le loro gag e siparietti hanno spopolato su Instagram. Così', Teo ha pensato di dare un consiglio alla sua amica per rientrare in gara: «Allora eccola, tutti alla Snai si chiedono se rientrerà in gioco o meno. Tutti pensano che tu possa essere ripescata e per questo hanno puntato su di te. Qual è l'unico modo perché ciò possa accadere? Io ti do un suggerimento, allora per essere ripescata, ti devono buttare nel Tevere, se ti lanciano lì, sicuro che ti ripescano».

Teo Mammucari a Ballando

Teo Mammucari è uno dei concorrenti di Ballando che il pubblico preferisce: è simpatico, ironico e soprattutto fa divertire tutti con le sue battute e gag con gli altri concorrenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 14:36

