Teo Mammucari e la finale di Ballando, la rivelazione a Milly Carlucci: «Anastasia ha detto che è in gara con un vecchio»

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina si stanno preparando alla semifinale di Ballando con le Stelle che si disputerà sabato 16 dicembre. Il comico e la ballerina, tra una prova e l'altra, registrano sempre qualche gag che, poi, puntualmente, Teo posta sul proprio profilo Instagram. Così, è successo anche per l'ultimo video pubblicato in cui la coppia si trova "a colloquio" con Milly Carlucci.

La confessione di Teo Mammucari

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina hanno incontrato Milly Carlucci come succede sempre a ridosso delle puntate di Ballando. Il comico ha detto: «Oggi, lei mi ha fatto una cosa bellissima... un tempo comico perfetto, però, sono stato zitto. Ero in sala e lei stava piangendo, tanto per cambiare» e tutti ridono, poi, Teo continua: «Lei mentre piangeva con la testa bassa mi ha detto "Perché capisci che io mi impegno". Allora, io le ho detto "Guarda che il lavoro che fai tu, lo vedono tutti" e lei "Sì, però, nessuno capisce una cosa, Teo. Non lo capiscono che io sto comunque con un vecchio che non sa ballare».

Quindi, tutti hanno riso alla battuta del comico, Anastasia ha smentito categoricamente e, poi, Teo ha aggiunto: «Ao, Kuz, mo te stai a allargà».

I commenti dei fan

I fan di Ballando con le Stelle fanno il tifo per Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina che sono molto amati anche sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 15:23

