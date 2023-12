Lucrezia Lando, la festa di compleanno e il regalo costoso di Lorenzo Tano: ecco cosa è successo

di Marta Goggi

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono conosciuti sul set di Ballando con le Stelle, dove gareggiano insieme per vincere le sfide. Tra un passo di danza e l'altro è nata una storia d'amore, che i due hanno ufficializzato di recente. Lucrezia Lando ha da poco festeggiato il suo compleanno assieme a Lorenzo Tano, che le ha fatto un regalo molto costoso.

Il compleanno

La ballerina ha condiviso il tutto in un video su TikTok, in cui si vedevano i festeggiamenti al ristorante e anche in compagnia di Lorenzo Tano, che si è di recente trasferito a casa della ragazza a Roma. La Lando ha festeggiato il suo compleanno spegnendo le candeline con amici e parenti. Poi ha ricevuto il regalo di Tano: un biglietto di auguri e dei sandali firmati molto costosi. La ballerina si è commossa e ha poi immediatemente indossato le scarpe nuove.

