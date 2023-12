Ballando, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando in finale: la coppia festeggia con una gita romantica

di Redazione web

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una delle coppie di Ballando con le Stelle che è riuscita a strappare un pass per la finale. I due, durante l'ultima puntata andata in onda, hanno regalato forti emozioni al pubblico in studio e ai telespettatori a casa che si sono commossi ascoltando il racconto di Lorenzo che ha molto sofferto per amore, in passato. Ora, il figlio di Rocco Siffredi, ha ritrovato il sorriso proprio grazie a Lucrezia: oggi, i due si sono presi una giornata di riposo.

La storia Instagram di Lucrezia Lando

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si sono innamorati sulla pista di Ballando con le Stelle: tra i due, l'intesa è stata forte fin dall'inizio. Ballo dopo ballo e, soprattutto, sguardo dopo sguardo, l'aspirante ballerino e la maestra hanno imparato a conoscersi molto e ad aprirsi l'una con l'altro. Durante la semifinale, una delle prove consisteva nel portare in pista un'emozione forte della propria vita, qualcosa di inedito.

Quindi, Lorenzo ha spiegato: «Quando è finita la storia con la mia ex fidanzata, con cui sono stato 13 anni, ci siamo conosciuti da bambini e lasciati sei mesi fa, nulla è più stato come prima: non trovavo la motivazione di fare niente. Grazie a Lucrezia, sto sorridendo di nuovo».

Proprio nell'ultima storia Instagram pubblicata, Lucrezia ha mostrato ai suoi follower di essere in auto con Lorenzo, i due si sorridono e lei scrive: «In gita» senza, però, svelare la destinazione.

Le parole di Rocco Siffredi

A proposito della fine della relazione di Lorenzo Tano con l'ex fidanzata, è intervenuto anche Rocco Siffredi che ha detto: «Io l'ho visto davvero soffrire per amore, non era più lui.

