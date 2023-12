Rocco Siffredi in lacrime a Ballando con le Stelle: «Avete dato una possibilità alla nostra famiglia di tornare a vivere»

di Redazione web

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando hanno portato sulla pista di Ballando con le Stelle un valzer davvero emozionante che è piaciuto molto alla giuria e soprattutto a papà Rocco Siffredi e mamma Rosza presenti nel pubblico. I due genitori di Lorenzo si sono davvero molto emozionanti e Milly Carlucci ha chiamato l'attore accanto al figlio. Rocco non riusciva a parlare dall'emozione.

L'emozione di Rocco Siffredi

Al termine della loro esibizione, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si sono presentati davanti alla giuria che, però, prima di esprimersi ha ascoltato le parole di Rocco Siffredi che era stato chiamato da Milly Carlucci. Il pornodivo non riusciva davvero a parlare tanto che è rimasto in silenzio per più di qualche secondo. Poi, finalmente, è riuscito a dire: «Io e Rosza dobbiamo molto a questo programma perché siete riusciti a far tornare alla vita Lorenzo. Lui ha sofferto davvero tanto per amore e io e la mamma abbiamo avuto paura per lui. Qui, sento che si sta ritrovando e spero che l'amore con Lucrezia continui. Sono davvero molto orgoglioso di Lorenzo perché è una persona autentica e si merita il meglio. Purtroppo, spesso, come per la relazione chiusa da poco, è stato vittima del pregiudizio che si è sempre creato per la mia figura. Qui a Ballando, avete conosciuto solo Lorenzo». Selvaggia Lucarelli, quindi, ha aggiunto: «Devo ringraziare Rocco per questa pagina perché comunque è stata vera. Lo abbiamo visto in tante versioni ma mai così».

L'emozione di Lorenzo Tano

Anche Lorenzo Tano si è molto emozionato e ha ceduto alle lacrime dopo avere ascoltato le parole di Rossella Erra che gli ha detto: «Lorenzo e Lucrezia, voi siete stati i miei preferiti.

