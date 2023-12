Ballando con le Stelle, Simona Ventura: «Sono rinata e per questo ho già vinto». Le parole della figlia Caterina

di Redazione web

Simona Ventura è una delle papabili vincitrici di questa edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha incantato il pubblico e la giuria fin dalla prima puntata e, in coppia con il ballerino Samuel Peron, ha portato in pista balli difficili e complicati per una non professionista. Anche in questa serata finale, Simona è molto piaciuta alla giuria e anche ai figli presenti nel pubblico. Ecco cos'ha detto al momento dei voti.

L'esibizione di Simona Ventura

Simona Ventura e Samuel Peron si sono esibiti con un paso doble sulle note di "Un'emozione da poco" di Anna Oxa. L'esibizione della conduttrice è stata valutata in modo molto positivo dalla giuria, solo Mariotto ha avuto un appunto da fare: «Qualche imperfezione» e la maestra Sara Di Vaira ha detto: «Samuel tende a lasciarla da sola in pista e per questo lei può commettere degli errori, ma ci mancherebbe».

Simona Ventura, comunque, ha preso tutti i giudizi con filosofia e ha detto: «Io devo ringraziare Milly e Ballando con le Stelle perché grazie a questo percorso mi sento rinata. Sento l'amore dei miei figli e di Giovanni e per la persona che sono io oggi, posso dire di avere già vinto».

Le parole di Caterina

Milly Carlucci, poi, ha chiamato accanto a Simona Ventura, la figlia Caterina che era molto emozionata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA