Wanda Nara verso la finale di Ballando con le Stelle, malinconia social: «Ultimi giorni in questa città...sono triste»

Wanda Nara sta per affrontare la finale di Ballando con le Stelle che è fissata per sabato 23 dicembre. La showgirl argentina è una delle papabili vincitrici dello show condotto da Milly Carlucci, programma nel quale si è davvero divertita a preparare i balli per la puntata con il suo ballerino Pasquale La Rocca. Wanda, poi, ha sempre detto che Roma l'ha accolta benissimo e si è sempre sentita come a casa. Proprio nelle sue ultime storie, ha dedicato dolci parole alla città.

La dedica di Wanda Nara

Wanda Nara, da quando ha cominciato il suo percorso a Ballando con le Stelle, ha sempre detto che Roma è stata per lei una seconda casa: nonostante abbia sentito molto la mancanza del marito Mauro Icardi e dei suoi bambini, si è tanto divertita nella Città Eterna. Quindi, ora, che il programma sta giungendo alle battute finali, la showgirl ha voluto dedicare delle dolci parole proprio a Roma: «Ultimi giorni in questa città... Sono triste perché lascerò tanti amici nuovi e speciali, ma tornerò presto, promesso!», con tanto di emoticon commossa e cuore rosso.

Wanda Nara a Ballando

Secondo i fan più accaniti di Ballando con le Stelle, ma secondo anche la giuria del programma, Wanda Nara si giocherebbe la vittoria del programma con Simona Ventura. In questo percorso, entrambe hanno dimostrato di avere una grande predisposizione per il ballo che le ha portate a eseguire coreografie, anche difficili, in modo pressoché perfetto. Ora, tutti non vedono l'ora di vedere chi riuscirà ad alzare la coppa di Ballando.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 14:47

