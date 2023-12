Wanda Nara, la dedica a Mara Venier: «Grazie per le tue parole». Cosa è successo a Domenica In

di Redazione web

Wanda Nara, oggi domenica 17 dicembre, è stata intervistata da Mara Venier a Domenica In dove si è raccontata tra gioie e dolori della sua vita e dove, soprattutto, ha raccontato il momento difficile che sta vivendo a causa della sua malattia. Al termine della chiacchierata che è molto piaciuta ai telespettattori, la showgirl argentina ha pubblicato una dedica social per Mara.

La dedica social di Wanda Nara

Wanda Nara ha più volte detto che, nonostante il periodo difficile, questa esperienza a Ballando con le Stelle le ha dato tanto, l'ha arricchita. In questi mesi di programma, aveva sempre risposto ai suoi fan tramite i social ma non si era mai esposta tanto quanto ha fatto oggi con Mara Venier.

Al termine dell'intervista toccante, che è piaciuta molto sui social, Wanda ha dedicato un dolce pensiero a Mara sul proprio profilo Instagram. La showgirl ha pubblicato una storia insieme alla conduttrice veneta e ha scritto: «Grazie Mara, che bello essere intervistata da te. Grazie per le tue parole. Wanda».

Wanda Nara a Ballando

Wanda Nara è una delle concorrenti più forti di Ballando con le Stelle e il pubblico, che ha imparato a conoscerla meglio, ama la sua determinazione e forza sia in pista che nella vita di tutti i giorni. In tanti pensano che la showgirl argentina possa vincere il programma, anche se, molte persone danno come vincitrice Simona Ventura.

