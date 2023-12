Wanda Nara, emozione a Domenica In: le parole sulla malattia

Wanda Nara si racconta in una lunga intervista da Mara Venier a ‘Domenica In’, mostrando un lato intimo e inedito della sua persona. Sulla malattia e la paura che essa porta, dichiara: “Quando sei mamma, l’unica paura che hai è lasciarli da soli, i bambini, quello è l’unico pensiero ma da sempre… mi ricordo, ogni volta, quando entravo in un cesario, mi chiedevo come mai sto lasciando fuori, uno, due, tre, quattro (i figli, ndr), e sempre piangevo in una maniera e sempre entravo organizzando tutta la vita come se fosse il mio ultimo… organizzando tutto, mia mamma questo, mia sorella questo, ma era un cesario, il ginecologo da Milano mi diceva ‘ma faccio questo, dieci al giorno’, ma io volevo stare tranquilla e dicevo ‘giurami Mauro questo’. L’ultima volta che era un pò rischiosa, la quinta (figlia, ndr), avevo lasciato tutto cosa fare fino a quando avevano 21 anni e questa è stata la mia paura più grande quando ho saputo (la malattia, ndr), ho detto ‘ancora sono piccoli, hanno bisogno di me…’, quella è la paura!”

