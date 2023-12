Fedez senza Chiara Ferragni, il cambio (momentaneo) dell'immagine profilo sui social: ecco cosa è successo

di Marta Goggi

Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi un lungo silenzio sui social. Da pochi giorni il rapper è tornato a pubblicare qualche contenuto su Instagram, mentre l'influncer continua a rimanere nell'ombra. Di recente il web ha notato un strano cambiamento sui social di Fedez, che sembrerebbe aver, involontariamente o meno, escluso sua moglie dalla foto profilo.

La foto profilo

Già nel momento centrale dello scandalo alcuni utenti avevano notato che nei video in cui Fedez parlava di quanto accaduto, sembrava predendere in qualche modo le distanze dalla moglie. Da poco il rapper avrebbe cambiato immagine profilo di Instagram. Dalla foto in famiglia con Chiara, Leone e Vittoria, il cantante sarebbe poi passato ad una foto senza sua moglie. Il web si è subito accorto di questo cambiamento, che è stato però molto breve. Fedez, infatti, dopo poco è tornato alla foto profio originale. Quali saranno le ragioni di questo gesto?

