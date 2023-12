Angelina Jolie dopo il divorzio da Brad Pitt: «Non esco molto, preferisco stare con i miei 6 figli»

di Redazione Web

Ogni separazione è dolorosa e comporta delle conseguenze, specie se si hanno figli a carico e se il tuo ex marito è un attore di fama mondiale. Angelina Jolie, 48 anni e madre di sei figli, ha divorziato dal sex symbol Brad Pitt ormai 7 anni fa, ma gli strascichi di quella relazione nata sotto i riflettori sono ancora ben evidenti.

L'attrice protagonista di Maleficent non avrebbe ancora voltato pagine definitivamente, ma resta aggrappata ai figli come una volta e li preferisce a serate con amici o a party esclusivi.

Il rapporto con i figli

Nonostante la fama, i soldi e il successo, Angelina Jolie rimane ancorata alle cose semplici della vita, ai valori tradizionali e alla famiglia. In un’intervista al Wall Street Journal dichiara di «non avere molti amici, ma sa di poter sempre contare sui suoi figli». Con Maddox, 22 anni, Pax, 20, Zahara, 18, Shiloh, 17, e le gemelle Knox e Vivienne, 15 anni, l'attrice avrebbe stretto un legame profondo, soprattutto dopo il divorzio da Brad Pitt, con i quale i figli pare non abbiano lo stesso tipo di legame.

«Sono le persone più vicine a me e alla mia vita, e sono i miei amici più cari. Siamo sette persone molto diverse, e questa è la nostra forza», rivela la donna.

La scelta

Negli ultimi sette anni, Angelina Jolie ha evitato di trascorrere troppo tempo sui set cinematografici, lavorando meno del solito e recitando in soli cinque film.

Al momento Angelina Jolie non vrebbe né una relazione né una vita sociale molto attiva. Dopo avere dedicato 20anni della sua vita alle cause umanitarie tramite le Nazioni Unite «si è resa conto che le sue amiche più care sono delle rifugiate. Forse quattro donne delle sei a cui è più vicina provengono da guerre e conflitti. C'è qualche ragione per cui le persone che hanno attraversato difficoltà sono anche molto più oneste e molto più connesse».

