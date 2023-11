Brad Pitt, gli amici (dopo le accuse del figlio) incolpano Angelina Jolie: «Gli ha gettato veleno addosso per anni»

di Redazione web

Brad Pitt, qualche giorno fa, si è ritrovato al centro del gossip, in quanto sono stati resi noti alcuni messaggi che il figlio adottivo Pax Thien avrebbe scritto in una chat social con amici. L'allora 17enne descriveva l'attore come «uno str*** di livello mondiale che ha fatto passare l'inferno alla famiglia e che non si è mai curato dei figli piccoli». Dopo queste dichiarazioni choc, alcuni amici di Brad Pitt sono intervenuti per difenderlo e uno di loro ha accusato Angelina Jolie per lo sfogo dell'adolescente.

Le testimonianze degli amici di Brad Pitt

Alcuni amici di Brad Pitt hanno voluto correre in aiuto dell'attore dopo le dure dichiarazioni di Pax Thien. Uno di loro ha detto al Daily Mail: «La pubblicazione delle chat su Instagram è triste e frustrante perché non migliora proprio la situazione, anche se c'è stato uno sfogo. Anche quando ciò che viene detto è dannoso per lui, Brad rispetterà sempre i suoi figli. Non parlerà mai negativamente di nessuno di loro e non ne parlerà quasi mai in pubblico. Non c'è dubbio che lui voglia un confronto. Secondo me, c'è lo zampino di Angelina Jolie, voglio dire che questa è una dimostrazione da manuale di alienazione genitoriale. Per anni e anni, lei ha raccontato e rivisitato episodi e dichiarazioni di lui per gettergli veleno addosso e la realtà è che ha alienato i bambini. Tutto questo è sconvolgente per Brad. Si preoccupa di tutti loro. È devastato».

Brad Pitt, il figlio Pax Thien lo accusa: «Uno str***o di livello mondiale, hai fatto passare l'inferno alla mia famiglia»

La fonte vicina ad Angelina Jolie

Tuttavia, una fonte molto vicina ad Angelina Jolie ha dichiarato: «Brad Pitt non ha nessuno da incolpare se non se stesso. Tutto ciò che Angelina vuole, è che la sua famiglia e i suoi bambini vengano lasciati in pace.

