Brad Pitt, «lifting? Sparite rughe profonde e i segni dell'invecchiamento»: il video del chirurgo plastico

Le fan di Brad Pitt direbbero che è come il vino: più invecchia e più diventa buono. Un po' come lui, insomma, più va avanti con l'età e più sembra ringiovanire. Il protagonista de Il curioso caso di Benjamin Button, infatti, sembrerebbe essersi calato nei panni del malinconico personaggio anche nella vita reale. A 60 anni ha un viso pressoché perfetto: poche rughe, zero segni di stanchezza o borse sotto agli occhi.

In tanti si sono chiesti quale sia il suo segreto per l'eterna giovinezza ma un chirurgo plastico su TikTok potrebbe avere svelato l'arcano che non avrebbe nulla a che fare con fantascienza o "strani casi". Brad Pitt si sarebbe sottoposto a un lifting facciale.

Brad Pitt sempre più giovane

In questo momento, Brad Pitt è impegnato nelle riprese del film in cui sarà protagonista, Apex, e nel quale interpreta un ex pilota di Formula 1 che torna in pista con un team immaginario. Nelle scorse ore, hanno fatto il giro del web alcune immagini in cui l'attore ride con il collega Javier Bardem nella località di Daytona Beach, in Florida. Pitt mostra una forma fisica smagliante ma anche il suo viso sembra essere davvero rilassato e non soffrire il passare degli anni.

I suoi fan hanno ipotizzato che l'attore possa essersi sottoposto a qualche trattamento per mantenersi giovane e la conferma arriva da un chirurgo plastico, il dottor Jonny Betteridge, che su TikTok ha confrontato una foto di Brad del 2020 con uno scatto odierno e ha spiegato: «Questo era lui quattro anni fa, nel 2020, e sul suo viso si notano i classici segni dell'invecchiamento. Rughe statiche profonde, perdita di volume nella zona degli occhi e nella parte centrale del viso e una certa lassità cutanea nella parte inferiore del viso.

Le parole del dottore

Infine, il dottor Jonny Betteridge ha detto al Sun: «Il video di Brad Pitt su TikTok è diventato virale perché la gente non riesce a credere quanto il suo aspetto sia bello e quasi perfetto a 60 anni. Guardando le foto che ho postato, sembra che l'attore si sia sottoposto a un lifting perché a quell'età i cambiamenti della pelle si vedono molto marcatamente».

