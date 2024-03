«Brad Pitt pazzo d'amore con la nuova fidanzata Ines de Ramon. Ma non vuole risposarsi...»

di Alessia Di Fiore

Brad Pitt è stato per anni coinvolto in un tumultuoso e molto pubblico divorzio con la sua ex moglie Angelina Jolie ed è stata la vicinanza della sua nuova compagna Ines de Ramon ad aiutarlo a superare al meglio la situazione. Il bell'attore ormai 60enne ha riferito di aver trovato "quella giusta" nella designer di gioieli 34enne Ines de Ramon, lontana dai drammi e dallo stress che ha assunto un'importante figura all'interno della sua vita. Pare infatti che la designer lo rispetti molto e che riesca anche ad aiutarlo con alcune decisioni lavorative.

Brad Pitt e il nuovo amore

«Brad è felice che non ci siano drammi con Ines», ha detto un insider al Daily Mail Online, «Non deve pensare a nulla di negativo quandoè con lei, sono nel loro mondo e si godono la reciproca compagnia, non che Brad abbia troppe cose per cui stressarsi, ma Angie è stata una si quelle».

Nonostante i due abbiano anche preso la decisone di andare a convivere, pare però che non ci sia alcuna intenzione (almeno per il momento), di pronunciare il fatidico «Sì».

«Sono felici e vogliono vedere dove li porta la convivenza», riferisce ancora la fonte.

