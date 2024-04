Angelina Jolie accusa Brad Pitt: «Gli abusi sono iniziati prima del 2016». Lui replica: «Tutte str***ate»

di Morgana Sgariglia

Nuovi screzi tra i vecchi Brangelina. Angelina Jolie ha accusato Brad Pitt di averla molestata anche prima dell'incidente del 2016 sull'aereo privato, che avrebbe messo fine al loro matrimonio. In quel caso, Angelina aveva denunciato l'ex marito per averle preso la testa scuotendola e aver versato birra su di lei e vino rosso sui loro figli. Poi avrebbe preso per il collo uno dei bambini quasi soffocandolo e ne avrebbe schiaffeggiato un altro. All'epoca Brad negò le accuse e fu scagionato dalle autorità. Le nuove denunce sono state riportate dal sito americano di gossip Tmz entrato in possesso di alcuni documenti giudiziari che contengono le dichiarazioni dell'attrice.

Che cosa è successo

«La storia di abusi fisici di Pitt nei confronti di Jolie - scrivono gli avvocati nei documenti - è iniziata ben prima del viaggio aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016, questo volo ha marcato la prima volta in cui (Brad, ndr) ha rivolto i suoi abusi fisici anche ai bambini.

Il fatto è emerso adesso perché i legali di Angelina hanno presentato una mozione nel caso in corso sull'azienda vinicola, Château Miraval, che avevano gli ex coniugi. L'attore ha citato in giudizio l'attrice per aver tentato di vendere le sue azioni a un terzo, un oligarca russo.

Brad si è difeso dalle accuse sulle molestie dicendo che sono state già discusse in tribunale, che gli ha comunque affidato una custodia dei figli al 50%. Fonti vicine all'attore hanno detto che le considera «tutte stronzate».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 16:23

