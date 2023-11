Anne Hathaway, l'attrice confessa i timori degli esordi: «Mi dicevano che sarei finita a 35 anni, ora ne ho 41»

di Redazione web

Le parole meschine di chi la invidiava. Il timore di confermare chi la qualificava come una meteora. Di vedere la propria brillante carriera concludersi già a 35 anni. Erano le preoccupazioni dell'attrice americana, Anne Hathaway, la co-protagonista de "Il diavolo veste Prada", al fianco di Meryl Streep, in un'intervista al magazine Net-a-Porter, che le ha dedicato la copertina. La stella del cinema, che oggi ha 41 anni, dunque contrariamente alle previsioni, è ancora una delle attrici più quotate a Hollywood, a distanza di 17 anni dal film cult sul mondo della moda, che le regalò la fama mondiale.

Riscatto dal gossip

«Quando ero ancora una ragazzina mi dissero che la mia carriera sarebbe finita giù a precipizio a 35 anni, è una cosa che devono affrontare molte donne.

Vita riservata

Sulla sua vita privata, molta riservatezza. Anne Hathaway è sposata con Adam Shulman ed è mamma di due bambini, Jonathan e Jack, rispettivamente di 7 e 4 anni. «È come essere in una squadra, è la mia famiglia, non riguarda solo me». In un'altra intervista, rilasciata a People, la 41enne americana, invece, aveva parlato dell'invecchiamento: «Mi sento benissimo, meglio di quando avevo 20 anni perché mi prendo cura di me».

