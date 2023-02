Anne Hathaway a Roma, cena di pesce al centro: la prima sera nella Capitale passata da Teo a Trastevere

di Redazione web

Anne Hathaway incanta Roma. L'attrice newyorkese è da qualche giorno nella Capitale per uno shooting fotografico con un noto marchio di moda, come raccontato da Leggo. Durante la sua prima serata nella Città Eterna, è stata a cena con il marito, i due figli e un gruppo di amici, nella trattoria da Teo a Trastevere.

Il ristorante, ritrovo per molti vip, l'ha accolta facendola sentire a casa. E lei, da donna di mondo, non ha optato per il menù preferito dagli americani, ossia cacio e pepe e cappuccino, ma ha preferito il pesce. Ha regalato selfie e autografi a chiunque le si avvicinasse, compreso Teo e Tiziana, rispettivamente il cuoco e la moglie che si occupa della sala.

