Anne Hathaway a Roma, l'attrice porta Hollywood nella Capitale: lo shooting sul balcone che affaccia su piazza della Repubblica

Anne Hathaway a Roma per uno shooting fotografico. L'attice americana, vincitrice di un premio Oscar per il film "Les Misérables", è stata paparazzata mercoledì pomeriggio sul balcone dell'hotel St. Regis. Nessun film da girare in vista, ma un lavoro per Bulgari, della quale è testimonial. Lo sfondo scelto è un must della Città Eterna. Il balcone al primo piano dell'hotel di via Vittorio Emanuele Orlando, affaccia su piazza della Repubblica e sulla fontana della Naiadi, realizzata nei primi anni del Novecento.

Anne Hathaway, lo shooting a Roma

L'attrice ha passato il pomeriggio a scattare foto con una troupe dedicata, alternandosi tra il balcone e la stanza d'hotel. Ore di lavoro, nelle quali oltre a districarsi tra trucco e parrucco, ha dovuto "combattere" con il traffico di via Vittorio Emanuele Orlando. Tra lo smog e il rumore dei clacson, Anne si è mostrata in tutta la sua bellezza. Ha indossato un tailleur bianco e posato con una borsetta del valore di 2500 euro.

Chi è Anne Hathaway

Anne Hathaway è nata a New York nel 1982 e ha 40 anni. Dopo aver accarezzato l'idea di diventare suora, ha seguito le orme della mamma e si è data alla recitazione. Il primo successo lo ha ottenuto con "Il Diavolo veste Prada", film che l'ha lanciata a Hollywood. Nel 2013 ha vinto il premio Oscar come attrice non protagonista in "Les Misérables". Negli anni si è consacrata come icona sexy, diventando una delle attrici più ambite tra i marchi di moda. Dal 2012 è sposata con l'attore Adam Shulman, con cui ha due figli.

