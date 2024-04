Jacobs, debutto nei 100 metri nella East Coast Relays: chiude in 10.11, discussioni sul primo posto tra l'azzurro e Trayvon Bromell

Alla prima uscita dopo 230 giorni dall'ultima volta Macell Jacobs ha corso nella specialità di cui è campione olimpico, quella dei 100 metri. Lo ha fatto a Jacksonville, in Florida, nella East Coast Relays, tornando a correre per la prima volta in stagione e chiudendo con 10.11, tempo che gli il primo posto condiviso col compagno di allenamento, lo statunitense Tyron Bromell. In realtà si è discusso al termine della gara su chi dei due atleti fosse realmente arrivato prima. Un buon segnale in vista dei prossimi impegni, tra cui quello di maggio a Roma e soprattutto le Olimpiadi di Parigi 2024. Se pur il tempo non sia ancora sufficiente.

Debutto stagionale per Jacobs

Jacobs ha provato a tornare sotto il muro dei 10 secondi, cosa che non gli riusciva dal 2022. Dopo questa prima parentesi, Jacobs raggiungerà gli altri azzurri alle Bahamas dove 4 e 5 maggio sono in programma i mondiali di staffetta. Lì si allenerà alla corte di Rana Reider e dovrà spingere per ritrovare la forma fisica dei giorni migliori dopo i tanti problemi degli ultimi due anni.

