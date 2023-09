Marcell Jacobs, Rana Reider è il nuovo allenatore: «Mi allenerò in Florida»

di Redazione web

Il velocista e campione olimpico Marcell Jacobs, 28 anni, ha un nuovo allenatore Rana Reider. Jacobs, come rivela AdnKronos, si allenerà principalmente in Florida «con atleti di livello mondiale». L'obiettivo del campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022 è uno: «Far sventolare la bandiera italiana più in alto possibile alle prossime Olimpiadi di Parigi».

L'addio di Marcell Jacobs a Paolo Camossi

L'annuncio di Marcell Jacobs di congedare il suo allenatore, Paolo Camossi, è arrivato al termine di una stagione complicata culminata con la delusione della mancata partecipazione alla finale dei 100 metri dei campionati del mondo di atletica leggera che si sono svolti a Budapest.

Chi è Rana Reider

Rana Reider, che oggi ha 53 anni, è stato coinvolto, in passato, in un’indagine per una vicenda di molestie sessuali. Fra le accuse, anche quella di aver avuto nel 2014 una relazione dai contorni poco chiari con una velocista britannica 18enne che stava allenando. A causa di queste indagini, a Reider fu impedito di accedere all’area delle gare, ma l’allenatore — lo scorso luglio — si presentò ugualmente sulla pista di Eugene (in Oregon) appena prima della finale mondiale dei 100 metri per dare un’ultima scossa ai suoi atleti, rendendo necessario l’intervento della polizia, che lo allontanò.

La carriera del velocista italiano

Marcell Jacobs è un velocista ed ex lunghista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022.

