Jacobs fuori dalla finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica: «Ci ho messo la faccia»

Marcell Jacobs non correrà la finale dei 100 ai Mondiali di atletica a Budapest. Il campione olimpico ha mancato la qualificazione correndo la sua semifinale in 10''05, quinto tempo. Alla finale si qualificano i primi due di ogni semifinali e i due migliori tempi assoluti: per Jacobs dunque è impossibile anche il ripescaggio.

La prima semifinale dei 100 metri dei Mondiali di Budapest è stata vinta dallo statunitense Noah Lyles in 9''87, record stagionale, davanti al giapponese Abdul Sani Brown (9''97), anche lui qualificato alla finale.

Jacobs flop, la sua delusione

«Oggi è andata molto meglio di ieri, sapevo che non era facile. Ci ho messo quello che potevo ma mi mancava gareggiare. Potevo stare a casa ma ho deciso di metterci la faccia, non ho paura di essere sconfitto e so che questo non è il mio valore. Ora grande impegno con la staffetta». Lo ha detto Marcell Jacobs dopo l'eliminazione nella semifinale dei 100 ai mondiali di Budapest. «Stare tanto tempo senza gareggiare e fare il mondiale non era facile - ha aggiunto ai microfoni Rai - ma torno in albergo soddisfatto anche se c'era la voglia andare in finale per un titolo che so essere mio.

