Tarantino, il decimo film (e ultimo) è a rischio: il regista «ha cestinato la sceneggiatura» e si affida Brad Pitt. Cosa sta succedendo

L'addio alla regia di Quentin Tarantino potrebbe ssere più amaro di quanto previsto. La stampa americana, tra cui la rivista Deadline, sostiene che il regista avrebbe «semplicemente cambiato idea» e rinunciato a girare The Movie Critic, quello che, come da lui stesso annunciato, sarebbe dovuto essere il suo decimo e ultimo film. Il regista aveva rivelato alcuni dettagli sulla pellicola lo scorso maggio a Cannes.



Il suo ultimo film si concentrerebbe su una storia realmente accaduta, risalente a quella gavetta nella vita reale che Tarantino riconosce come sua unica scuola di cinema, quando per lavoro ricaricava riviste pornografiche in un distributore automatico. «California del 1977, protagonista un critico cinematografico particolarmente cinico, arguto e brillante che non era riuscito a trovare spazio editoriale se non su una rivista porno», questa dovrebbe essere la trama secondo la stampa estera.

Il precedente

Tarantino aveva rinunciato anche a The Hateful Eight, quando la trama della pellicola era stata trafugata e diffusa online. Ma la sceneggiatura, letta a un evento benefico, piacque ai fan e il film si fece lo stesso.



In molti in queste ore però rievocano proprio l'ottava pellicola,del regista 61enne di Knoxville, bloccata quando un attore violò il vincolo di non farlo leggere a nessuno, nemmeno al proprio agente; quella sceneggiatura così finì ben presto su tutte le scrivanie di Hollywood e, soprattutto, in rete. Lui a quel punto si sentì tradito e, non fosse stato per una lettura organizzata per beneficienza che ricevette molti elogi, forse l’ottavo film di Quentin Tarantino non sarebbe stato quello. A questo punto non resta altro che aspettare per capire in che modo uno dei più importanti registi della storia del cinema, sicuramente tra i più amati, deciderà di concludere la sua luminosa carriera.

L'indiscrezione

Tarantino non sarebbe stato affatto convinto della qualità della sceneggiatura, considerandola non degna di un film che nelle sue intenzioni dovrebbe porre la parola fine alla sua carriera da regista regalandogli una trionfale uscita di scena. Nelle ultime ore tuttavia si sarebbe fatta strada una sorprendente indiscrezione rilanciata dal giornalista Borys Kit – nota firma di una prestigiosa rivista di spettacolo – in una serie di post sul suo profilo X.



In recent weeks, Tarantino had ANOTHER change of heart, deciding to put this one on the shelf as well. Now he wants to work on a BRAND NEW script, sources say. https://t.co/8V8hBqQ8W7 — Borys Kit (@Borys_Kit) April 17, 2024

Le indiscrezioni delle stampa americana sono tante. Per farvi un riassunto possiamo dire che iInizialmente, il film di Tarantino doveva chiamarsi The mMovie Criticc ma all’insaputa di molti, il regista ha «cambiato idea decidendo di scrivere un film diverso, collegato a C'era una volta a...Hollywood. Ed ecco perché è emerso il nome di Brad Pitt. Secondo le fonti, Pitt stava per riprendere il ruolo di Cliff Booth. Anche se le fonti non hanno specificato se si sarebbe trattato di un prequel o un sequel. Poi il dietrofront: nelle ultime settimane avrebbe nuovamente cambiato idea, decidendo di mettere da parte anche questo progetto. Secondo quanto emerso dalle fonti, ora «è deciso a lavorare su una nuova sceneggiatura».



Fan e critici cinematografichi credono che Tarantino abbia un colpo di scena pronto in canna.

