Anne Hathaway, l'interruzione di gravidanza spontanea rivelata: quando è successo

di Alessia Di Fiore

In un'intervista a Vanity Fair, l'attrice Anne Hathaway ha portato alla luce una parte della sua vita che non era ancora finita sotto i riflettori, almeno non fino a oggi. Mamma di Jonathan e Jack, di 8 e 4 anni, nati dal matrimonio con il produttore Adam Shulman, l'attrice durante l'intervista parla dell'amore nei confronti dei suoi figli ricordando quando nel 2019 annunciò la sua seconda gravidanza sui social mostrando il baby bump.

All'epoca la celebre icona Hollywoodiana aveva scritto: «Non è per un film… Scherzi a parte, per tutti coloro che stanno attraversando l’infertilità e l’inferno del concepimento, per favore sappiate che nessuna delle mie gravidanze è stata una linea retta. Vi mando amore in più», un messaggio profondo e personale che nessuno pensava potesse celare un altro significato.

«Dato il dolore che ho provato mentre cercavo di rimanere incinta sarebbe stato falso pubblicare qualcosa di felice quando so che la storia è molto più complessa di così», ha spiegato la Hathaway, poi rivela che nel 2015 aveva avuto un aborto spontaneo:

«La prima volta non ha funzionato per me.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 18:42

