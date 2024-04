Napuland, il videogioco contro i parcheggiatori abusivi e «i cuozzi»

di Redazione web

Napuland immerge i giocatori in un'avventura unica nel suo genere, che combina elementi fantastici con una critica sociale. In Napuland, i giocatori si trovano a fronteggiare i «Lutam», esseri che rendono la vita cittadina invivibile con le loro azioni poco civili.

I Lutam, i nuovi villain

Come riporta Il Mattino, quando i Lutam rapiscono Pulcinella, simbolo della città, i cittadini si rivolgono a una maga che vive sul Vesuvio. Questa potente strega racchiude le speranze della città in un corno magico, lanciandolo nel vulcano e dando vita a Napuel, un supereroe azzurro chiamato a liberare Napoli dai Lutam e a salvare Pulcinella, imprigionato nel Castel dell'Ovis.



Con questo ennesimo attacco allo spirito dei napulandesi, i Lutam hanno messo in ginocchio la città e, infiltrandosi in gran parte del tessuto sociale e politico, ricoprono ormai anche ruoli di potere.

Napul, il giustiziere

Come riporta l'Agenzia Dire Con un incantesimo Amelia racchiude tutte le preghiere e le speranze del popolo napulandese in un corno portafortuna e, dopo aver invocato le forze benefiche del dio Vesuvius, getta il corno nel cratere del vulcano il quale, dopo un tumultuoso risveglio, partorisce dalla lava il giustiziere di Napuland: Napuel, l’El di Napuland. Napuel è un’entità divina creata dall’unione tra la coscienza del popolo napulandese e la potenza vitale del vulcano Vesuvius. Il supereroe in tuta azzurra dovrà vincere diverse sfide per contrastare le forze oscure dei Lutam, liberare Pulcinella e riportare Napuland al suo splendore originario.



Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA