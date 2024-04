Alessia Marcuzzi insieme all’ex marito Francesco Facchinetti e la figlia Mia: Pasqua con la famiglia allargata e con Katia Follesa

di Dajana Mrruku

Le famiglie allargate sono sempre un po' difficili da gestire, ma non per Alessia Marcuzzi che ha da sempre dichiarato di avere un ottimo rapporto con i suoi ex compagni e papà dei suoi figli. La showgirl ha avuto due figli da due relazioni molto importanti per lei: Tommaso Inzaghi, avuto da Simone Inzaghi e Mia Facchinetti, avuta da Francesco Facchinetti. Con entrambi, Alessia è rimasta in ottimi rapporti, dichiarando che spesso si sente con le rispettive nuove compagne per organizzarsi con i figli.

La Pasqua quest'anno ha il sapore di pudding inglese per Alessia Marcuzzi che è volata in Inghilterra per stare insieme a suo figlio Tommaso e Mia.

La Pasqua allargata

La Pasqua è fatta per stare insieme e Alessia Marcuzzi ha deciso di riunire nello stesso posto i due figli Tommaso e Mia, insieme alla famiglia di Francesco Facchinetti, papà della piccola. Al tavolo insieme a loro, a sorpresa anche Katia Follesa che sembra divertirsi tantissimo insieme alla compagnia allargata.

Alessia si è mostrata contentissima e in gran forma, insieme ai figli che tanto ama e alla sua famiglia allargata. Il gruppo ha pranzato in un ristorante a Richmond, il Petersham Nurseries, un ristorante immerso nella serra, con piante e fiori ovunque.

