Belen, la frecciatina di Alessia Marcuzzi a Stefano de Martino non passa inosservata: la showgirl argentina passa all'azione

La storia d'amore tra Belen e Stefano de Martino è finita già da molti mesi, eppure gli strascichi che ha portato dietro sono ancora molti. Complice sicuramente l'intervista bomba rilasciata dalla showgirl argentina a Domenica In dove ha raccontato in che modo ha scoperto dei numerosi tradimenti del (quasi) ex marito. Nonostante avesse parlato all'inizio di 12 donne non conosciute dal pubblico televisivo, Belen ha confermato il nome di Alessia Marcuzzi. Stefano De Martino avrebbe avuto una storia d'amore anche con lei, nel periodo in cui conduceva L'Isola dei Famosi e il ballerino di Amici vestiva i panni dell'inviato in Honduras.

Nessuna conferma o smentita da parte dei due, ma la conduttrice di Boomerissima ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino che non è passata inosservata a Belen e la reazione è stata immediata.