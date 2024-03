Alessia Marcuzzi a Cortina con la figlia Mia: la piccola sugli sci, per lei pranzi, escursioni e trekking sulla neve

Alessia Marcuzzi ama concedersi qualche momento di relax insieme agli amici, alla famiglia o alla figlia più piccola, Mia. Proprio per questo ha deciso di regalarsi alcuni giorni in montagna, più precisamente a Cortina, per stare a stretto contatto con la natura e abbandonare lo smog e il caos cittadino. La conduttrice romana, oltre ad avere postato diverse foto sul proprio profilo Instagram è anche stata paparazzata da Chi mentre fa una pausa prima di un'escursione in mezzo ai boschi. Alessia non è sola, con lei ci sono Mia (che si diverte sulle piste da sci) e alcune care amiche.