Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi: frecciatina social (con citazione musicale) per rispondere a Belen

di Dajana Mrruku

Il triangolo amoroso tra Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen sta tenendo banco già da qualche settimana. Tra chi sostiene che la scappatella tra la conduttrice dell'Isola dei Famosi e il ballerino di Amici, all'epoca inviato speciale in Honduras, sia vera e chi, invece, li difende perchè «erano entrambi single», si parla sempre di loro. È bastato un solo commento a Belen per scatenare tutto ciò: «Confermo», sotto un commento che le chiedeva del tradimento. Alessia Marcuzzi ha risposto sulle sue storie Instagram.

La risposta di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha ricevuto numerosi commenti negativi perché accusata di essersi messa in mezzo a Stefano De Martino e Belen, ma lei ha deciso di rispondere con una storia Instagram. Semplice e diretta, la conduttrice ha scelto Taylor Swift per rispondere agli hater: «Shake it off! (Lascia stare)» perché come dice la cantante americana, «gli hater devono odiare, ma tu lasciali fare (e vai avanti!)».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA